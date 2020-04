Der langsame Weg aus dem Corona-Lockdown: «Ab heute gestalten wir unsere Zukunft neu»

Schrittweise und vorsichtig zurückfinden in eine Art Normalität, soweit das eben möglich ist: Das war die Botschaft und ist das Kernanliegen des Bundesrates, wie er an der mit Spannung erwarteten Pressekonferenz vom Donnerstag mitteilte. Die Landesregierung stellte nun, genau einen Monat nach dem Einläuten der «ausserordentlichen Lage», eine Ausstiegsstrategie aus dem Corona-Lockdown vor. In drei Schritten. Der Plan soll greifen, sofern die Fallzahlen weiter zurückgehen, die Sicherheit der Bevölkerung garantiert bleibt – und oberste Priorität: sofern die betroffenen Betriebe und Branchen «überzeugende Sicherheitskonzepte» vorlegen können. Sprich: Abstand und Hygiene garantieren. Phase 1: Spital, Coiffeur, Gartencenter

Läuft alles nach Plan, können Spiẗäler per 27. April wieder sämtliche, auch nicht-dringliche Eingriffe vornehmen. Auch ambulante medizinische Praxen wie Zahnärzte oder Physiotherapeuten sowie Coiffeur-, Massage- und Kosmetikstudios dürfen ihren Betrieb wieder aufnehmen. Baumärkte, Gartencenter, Blumenläden und Gärtnereien können wieder öffnen. Ab dem 27. April werden zudem die Sortimentsbeschränkungen in Lebensmittelläden aufgehoben. Wenn sich Güter des täglichen Bedarfs und weitere Güter auf der Verkaufsfläche der Lebensmittelläden befinden, dürfen sie verkauft werden. «Inakzeptabel» findet dies der Schweizerische Gewerbeverband: Den grossen Händlern würden alle Frei­heiten gegeben, der KMU-Handel werde hingegen noch geschlossen gehalten. Phase 2: Schulen und Läden

Am 11. Mai 2020 werden die obligatorischen Schulen und die Läden wieder geöffnet – wenn es die Lageentwicklung zulässt. Den Entscheid darüber will der Bundesrat am 29. April fällen. Dagmar Rösler, die oberste Lehrerin der Schweiz, zeigt Verständnis für das Vorgehen des Bundesrats. «So haben die Schulen auch die nötige Zeit, sich auf die Wiedereröffnung vorzubereiten», sagt sie. Sie warnt jedoch vor falschen Hoffnungen: «Die Situation an den Schulen wird nicht so schnell wieder so sein wie vor der Schliessung.» Problematisch sei, dass noch viele Fragen offen sind. «Wir wissen nicht, unter welchen Bedingungen die Schulen wieder geöffnet werden. Und es wird eine riesige Herausforderung, den Schutz für Schüler und Lehrer zu gewährleisten.» So ist beispielsweise unklar, ob ab dem 11. Mai in Halbklassen, Kleingruppen oder ganz normal unterrichtet wird. Silvia Steiner, Präsidentin der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) und Zürcher Regierungsrätin, begrüsst den Entscheid des Bundesrates. In den kommen Tagen gehe es nun darum, die Rahmenbedingungen zu klären. Es brauche jetzt ein gutes Schutzkonzept für die Schulen. Die EDK werde den Verbänden und Gemeinden Vorschläge unterbreiten und mit ihnen diskutieren, was pädagogisch sinnvoll und umsetzbar ist. Auch die Frage des Schulabschlusses beschäftigt Eltern, Lehrer und Schüler seit Wochen. Der Bundesrat entschied nun: Für alle praktischen Lehrabschlussprüfungen wurde schweizweit eine durchführbare Variante beschlossen. Die schulischen bzw. schriftlichen Prüfungen fallen aus. Sie werden durch Erfahrungsnoten ersetzt. Wie genau die Maturitätsprüfungen geregelt werden, wird laut Bund spätestens Anfang Mai entschieden. Diese Regelung betrifft rund 75'000 Jugendliche, die diesen Sommer ihre Grundausbildung abschliessen werden. Trotz der Coronakrise erhalten sie so das anerkannte eidgenössische Fähigkeitszeugnis. Phase 3: Hochschulen, Zoo, Museen