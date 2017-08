Pro Jahr werden in der Schweiz 80 bis 120 Tierhalteverbote ausgesprochen. Diese können unterschiedlich ausgestaltet sein: Während das Verbot in manchen Fällen unbeschränkt ist, ist es in anderen zeitlich begrenzt. Wie oft die einzelnen Kantone Tierhalteverbote verfügen, kann das zuständige Bundesamt nicht sagen.



Bereits 2013 kam eine vom Bund in Auftrag gegebene Studie zum Schluss: «Als Folge des fö­­deralistischen Voll­zugs gibt es in 26 Kantonen 26 Akteur-Konstellationen für insge­samt rund 58‘000 Landwirtschaftsbetriebe, was mit auffallenden Vollzugsunterschie­den zwischen den Kantonen verbunden ist.» Während die Kontrollen in anderen Ländern meist von der Verwaltung durchgeführt würden, seien in der Schweiz vielerorts «praktizierende Land­­wirte, die von akkreditierten, zumeist privatrechtlichen Kontrollstellen angestellt sind», dafür verantwortlich. Als Schwäche dieses Systems wird die «wenig formalisierte Oberaufsicht des Bundes über die Kantone und (...) der Kantone über die Kontrollstellen» genannt.