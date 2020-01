Der Coronavirus verbreitet Angst und Schrecken: Doch die Schweiz ist gut gerüstet

Der Name Sars lässt aufhorchen, weil die Krankheit im Jahre 2002 grassierte und man der chinesischen Regierung später vorwarf, die Gefahr dieser Pandemie heruntergespielt zu haben. So ist vielleicht zu verstehen, dass China bei diesem neuartigen Coronavirus drastisch reagiert. Inzwischen sind neben Wuhan weitere Städte komplett abgeriegelt worden.

Die Menschen in Wuhan sind verpflichtet, Schutzmasken zu tragen. Die inzwischen 17 Toten und 620 am Coronavirus erkrankten Chinesen rechtfertigen gemäss dem chinesischen Krisenmanagement die einschneidenden Massnahmen. Die Schweizer Firmen Novartis, Schindler und ABB haben Firmen in der eingeschlossenen Stadt Wuhan. Gemäss dem EDA leben acht Schweizer in der Millionenmetropole.

Drastische Massnahmen in Wuhan

Ob die extremen Massnahmen der Chinesen gerechtfertigt sind, will Vernazza aus der Ferne nicht kommentieren. Die wissenschaftlichen Informationen aus China seien jeweils immer etwas dünn. Überrascht darüber ist der Infektiologe aber schon und er bezweifelt, dass diese Abschottung einen Nutzen hat. Vernazza betont: