Das Land macht Home-Office, und das ist nicht immer leicht. Auch Marcel Salathé kennt das, stundenlang sitzt der Epidemiologe in diesen Tagen zu Hause in Lausanne in seinem Büro. Am Mittwoch, der Tag neigt sich dem Abend zu, hat Salathé genug. Er tippt in sein Handy, dass er kurz rausmüsse, «sonst droht eine Home-Office-Krise». Und so wird aus dem geplanten Videointerview eines per Telefon.

Es sind lange, aufwühlende Tage für Marcel Salathé, 44 Jahre alt, aufgewachsen in Basel. Seit vielen Jahren beschäftigt er sich damit, wie eine Epidemie sich entwickelt. Lange hat er das an renommierten US-Universitäten getan, seit 2015 an der ETH Lausanne. Jetzt ist das Coronavirus da, eine Pandemie, wie die Welt sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Für den Forscher Salathé ist das «eine interessante Sache». Aus der Theorie wird jetzt Praxis; die ganze Welt hat sich in ein riesiges Forschungsfeld verwandelt.

Die Situation ist «extrem beunruhigend»

Doch Salathé ist auch Sohn, Vater, Ehemann. Und für den sei die Situation «extrem beunruhigend». Denn natürlich interessieren sich Epidemiologen nicht in erster Linie dafür, wie sich Epidemien und Pandemien ausbreiten. Sondern dafür, wie sie sich eindämmen lassen. Und was dafür getan wird. Aus dieser Sicht, sagt Salathé, sei es gerade gar keine gute Zeit. Er meint damit die Welt, aber auch und gerade die Schweiz.

Wenn eine Krise hereinbricht, braucht es jemanden, der sie erklärt. In der Schweiz, diesem Land, das sich mit Krisen kein bisschen auskennt, gilt das mehr als anderswo. Als das Coronavirus ins Land stürmte, stiess das Deutschschweizer Fernsehen auf Marcel Salathé. In den letzten drei Wochen wurde er zum Dauergast in seinen Sendungen. Die Einschaltquoten sind gigantisch. Und Salathé liefert Antworten. Er ist ein Wissenschaftler, wie ihn Fernsehmacher sich wünschen: klar, anschaulich, wortgewandt und telegen. Zu Sakko und Hemd trägt er gerne rote Turnschuhe, und einmal, in einem Interview für einen Dokumentarfilm, sagt er ganz beiläufig «shit».