Der Bund will seine Kriegsversicherung abschaffen – doch was passiert mit dem Millionen-Vermögen?

Drei Wochen sind vergangen, seit die USA den iranischen General Qassem Soleimani getötet haben. Beide Seiten haben zwar signalisiert, den Konflikt auf politischer Ebene führen zu wollen. Doch die Lage bleibt an­gespannt – das treibt auch den Versicherungsmarkt um. Ein besonderes Augenmerk gilt der gewerblichen Schifffahrt, die mehr als 90 Prozent der weltweit anfallenden Fracht transportiert. Über 14,5 Milliarden Franken geben Reedereien jährlich für ihren Versicherungsschutz aus. In normalen Versicherungsverträgen sind Kriegsrisiken aber ausgeschlossen. Dazu bedarf es spezieller Kriegsversicherungen.

Für Schiffsversicherungen gibt das Joint War Committee (JWC) in London eine Liste mit Hochrisikogebieten heraus. Schickt eine Reederei ein Schiff durch eine betroffene Zone, muss sie zuvor einen Aufschlag auf ihre Grundprämie bezahlen. Die Strasse von Hormus ­zwischen dem Iran und der ­arabischen Halbinsel gehört zu den wichtigsten Handelsrouten. Durch die Meeresenge wird fast ein Drittel des globalen Öl­exports verschifft. Das JWC zählt sie bereits seit Mai 2019 zu den Hochrisikogebieten.

Die USA hatten ihre Verbündeten aufgerufen, sich an ihrer Marinemission in der Meerenge zu beteiligen. Deutschland, Frankreich und sechs weitere europäische Partner unterstützen eine eigene europäische Militärmission im Persischen Golf. Die Sicherheit von Schiffen in der Strasse von Hormus könnte beeinträchtigt werden, teilte das französische Aussenministerium Anfang Woche mit. (sva/dpa)