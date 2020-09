Dem Klimagesetz droht der Zangenangriff von links und rechts

Was lange währt, wird endlich gut, heisst es. Ob das auch für das Co2-Gesetz gilt, ist allerdings ungewiss. Bald drei Jahre ist es schon her, dass das Klimagesetz vom Bundesrat ins Parlament geschickt wurde. Am Ende der Herbstsession dürfte es fertig beraten sein. Gestern hat der Ständerat mit der Differenzbereinigung begonnen. Und dabei unter anderem einen umstrittenen Entscheid der vorberatenden Kommission korrigiert: Der Rat hat sich dagegen entschieden, bei der Privatflugabgabe die Gewichtsgrenze nach oben zu verschieben. Dafür will er die Abgabe für Businessjets pauschal bei 500 Franken beschränken - und nicht abgestuft auf bis zu 5000 Franken erhöhen, je nach Flugzeugtyp und Reisedistanz. Das Inland-Reduktionsziel will er wie der Nationalrat auf 75 Prozent erhöhen.

Für die Klimastreik-Bewegung spielen diese Entscheide nur eine untergeordnete Rolle, weil ihre Meinung schon länger gemacht ist. In ihren Augen tut man im Bundeshaus zu wenig für das Klima, «total schwach, lächerlich» gar findet etwa Sprecherin Anja Gada, was das Parlament zustande bringt. Die hohen Erwartungen der Klimastreikenden, die in den letzten zwei Jahren hunderttausende Menschen mobilisierten, prallen auf die parlamentarischen Prozesse - und zerschellen. Vor ein paar Wochen schon sagten Vertreter der Bewegung, dass sie sich von rechts beschimpft und belächelt und von links benutzt und belogen fühlten. Gerade auch Politiker aus dem eigentlich verbündeten, rot-grünen Lager bekamen in den letzten Wochen ihr Fett weg.

