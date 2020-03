Das freut die Freunde der Sonne: Morgen wird es bis zu 20 Grad warm

(leo) Der Anfang der Woche zeigt sich noch von seiner nassen Seite. Am Montag und Dienstag gab es in der ganzen Schweiz verstärkt Regenfälle. Ab Mittwoch wird es aber warm und schön, wie «MeteoNews» in einer Medienmitteilung schreibt.

Die Nullgradgrenze rückt stellenweise bis auf 3000 Meter Höhe, im Wallis und im Rheintal kann es stellenweise bis zu 20 Grad warm werden. Auch im Rest der Schweiz kann im weiteren Verlauf der Woche mit Temperaturen von bis zu 18 Grad gerechnet werden.