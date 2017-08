Auch andere Tierschutzorganisationen kritisierten den Verkauf nur eine Woche nach der Räumung des Pferdehofes in Hefenhofen TG als überhastet.

Am Montag vergangene Woche setzten die Polizei ein Tierhalteverbot gegen Ulrich K. durch und evakuierte über 90 Pferde und weitere Tiere vom Hof. Zuvor verstrichen Tage, ohne das die Behörden handelten, obwohl Bilder von verwarlosten und sterbenden Tieren aufgetaucht waren. Mittlerweile hat der Kanton Thurgau beschlossen seine Tierschutzpraxis untersuchen zu lassen.

Die Armee kümmerte sich in den vergangenen Tagen um die Tiere. Die Käufer der Pferde müssen sich registieren. So soll sichergestellt werden, dass es den Tieren in Zukunft besser geht als auf dem Quälhof in Hefenhofen.