Das erste Baby des Jahrs 2021 in der Schweiz ist am 1.1.2021 um 00:00 am Unispital Basel geboren worden. Das Mädchen heisst Nejla, ist 44 cm gross und 2440 Gramm schwer.

«Wir gratulieren voller Freude und wünschen Nejla alles Gute», schreibt das Uni-Spital in seiner Medienmitteilung.

Der Name Nejla hat im Koran eine besondere Bedeutung und heisst übersetzt so viel wie: Der «erste Schluck Wasser» oder «Geschenk». (has)