«Das entmündigt den Versicherten»: Bundesrat Berset rüttelt an der freien Arztwahl – und erntet heftige Kritik

Wie bei einem Hausarztmodell würden diese die Patienten entweder selber behandeln oder an Spezialisten überweisen. Schon heute sind solche Modelle weit verbreitet – auch, weil sich dadurch Prämien sparen lassen. 70 Prozent der Versicherten wählten bereits heute freiwillig ein solches Modell, sagte Gesundheitsminister Alain Berset vor den Medien.

Was sie verärgert, kommt unter dem harmlosen Namen «Erstberatungsstelle» daher. Der Bundesrat schlägt vor, dass künftig alle Versicherten eine Erstberatungsstelle wählen müssen, an die sie sich bei einem gesundheitlichen Problem zuerst wenden müssen. Das könnte zum Beispiel ein Hausarzt, eine HMO-Gruppenpraxis oder ein telemedizinisches Zentrum sein.

Es ist eine stolze Summe: Eine Milliarde Franken pro Jahr will der Bundesrat im Gesundheitswesen mit einem Bündel an Massnahmen einsparen. Gross ist allerdings auch der Widerstand gegen die bundesrätlichen Pläne, wie die ersten Reaktionen gestern zeigten. Der Krankenkassenverband Curafutura wetterte, der Vorschlag entmündige die Versicherten und missachte den Volkswillen. Auch die Ärztevereinigung FMH und bürgerliche Politiker kritisierten die Pläne scharf.

Eine Einschränkung der Arztwahl sei es nicht, betonte er: «Es ist ein voller Zugang, aber er ist besser organisiert als heute.» Finanziell profitieren würden laut Bund vor allem jene 30 Prozent der Prämienzahlenden, die derzeit nicht in einem solchen Modell versichert sind.

Der Vorschlag zielt in eine ähnliche Richtung wie die Managed-Care-Vorlage, die das Stimmvolk 2012 an der Urne überaus wuchtig verworfen hat. In den Details unterscheiden sich die Pläne. Und Berset betonte: «Wir müssen alle Massnahmen diskutieren, welche die Expertengruppe auf den Tisch gelegt hat.» Dazu zähle auch die bessere Koordination.

«Freie Arztwahl wird abgeschafft»