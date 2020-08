«Das darf nicht sein»: Designierter neuer Gewerbeverbands-Präsident ärgert sich über Knatsch

Es ist ein Streit mit markigen Worten in aller Öffentlichkeit, den sich Gewerbeverbandsdirektor Hans-Ulrich Bigler und Economiesuisse-Direktorin Monika Rühl gerade liefern.

Auslöser waren Biglers Aussagen zur Konzernverantwortungsinitiative: Er wisse noch nicht, ob er diese ablehnen werde, sagte er der «SonntagsZeitung». Das Verhalten der Konzerne sei «zunehmend unerträglich». Das liess Economiesuisse-Direktorin Rühl nicht auf sich sitzen: Sie griff Bigler frontal an und kritisierte dessen «Eskapaden».

Gar keine Freude an diesem Streit zwischen den Verbänden hat Fabio Regazzi, designierter Präsident des Gewerbeverbands. Er wolle sich nicht näher dazu äussern, sagt Regazzi, schliesslich sei er noch nicht gewählt. Der CVP-Nationalrat macht aber klar, dass ihm der Zoff nicht passt. «Wir sollten nicht unnötig Energie für Streitereien verlieren», sagt er. «Gerade in der jetzigen Situation, wo schwierige Abstimmungskämpfe anstehen, braucht es Ruhe und Einheit in den Absichten.»

Indirekt übt Regazzi auch Kritik an Biglers Aussagen zur Konzernverantwortungsinitiative. «Man sollte solche Themen zuerst innerhalb des Vorstands diskutieren», sagt Regazzi. Und: