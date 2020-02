Das Corona-Virus erreicht die Schweiz: trotz 70 Verdachtsfällen stuft der Bund das Risiko als «moderat» ein

Die Schweiz hat ihren ersten bestätigten Fall: Ein 70-jähriger Mann wurde gestern im Kanton Tessin positiv auf das Corona-Virus getestet. Der im Tessin wohnhafte Patient befindet sich derzeit in der Luganeser Privatklinik Moncucco. Das erklärte die Klinik in einer Medienmitteilung. Andere Patienten seien nicht gefährdet; der Betrieb im Spital laufe normal, heisst es weiter. Dem infizierten Patienten gehe es den Umständen entsprechend gut und nach klinischen Erkenntnissen könnte er eigentlich wieder entlassen werden, sagte Kantonsarzt Giorgio Merlani an einer Medienkonferenz in Bellinzona. Nach dem positiven Testergebnis wird dies natürlich nicht passieren. Nun wird abgeklärt, ob weitere Familienmitglieder oder Kontaktpersonen des Patienten ebenfalls infiziert sind. Seine Ehefrau hat ihn bei der Einlieferung ins Spital begleitet. Merlani lobte im Übrigen das Vorgehen in diesem Krankheitsfall: «Alles ist gemäss den Richtlinien perfekt abgelaufen.» Nach dem Auftreten der ersten Symptome sei der Mann zu Hause geblieben und habe dann den Hausarzt kontaktiert. An 15. Februar hatte er eine Versammlung in der Nähe von Mailand besucht, am 17. Februar hatte er sich nach seiner Rückkehr ins Tessin nicht wohlgefühlt. In den Folgetagen hatte er teils auch sehr hohes Fieber. Am Montag war er hospitalisiert worden.

Gestern Dienstag kam dann das positive Testergebnis aus Genf. Daniel Koch, Leiter Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), sagte an der Pressekonferenz in Bern, man habe einen solchen ersten Fall erwartet. «Jetzt ist er eingetroffen. Und nun gilt es, das zu tun, was wir vorbereitet haben.» Sämtliche Personen, die mit der infizierten Person in Kontakt waren, würden nun eruiert und in Quarantäne genommen – für mindestens 14 Tage. Im Verdachtsfall würden sie isoliert und getestet. «So versuchen wir, Übertragungsketten zu eruieren und gegebenenfalls zu stoppen», sagte Koch weiter.

Bund geht von weiteren Fällen in der Schweiz aus Das Bundesamt für Gesundheit hält weiterhin daran fest, dass sich die Schweiz in einer «normalen Lage» befände. Das Risiko sei weiterhin als «moderat» einzustufen. Sobald man in der Schweiz den Eindruck habe, die Lage sei nicht mehr unter Kontrolle – das heisst, die Ansteckungen nehmen unkontrolliert ihren Lauf, ohne dass man nachvollziehen könnte, welchen Weg sie nehmen– werde man die Strategie ändern. Weitere Fälle sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt – doch über 70 Verdachtsfälle sind noch in Abklärung. Pascal Strupler, Direktor des BAG, geht davon aus, dass weitere Fälle in der Schweiz auftreten werden. Die medizinischen Einrichtungen seien jedoch darauf vorbereitet. Die Auswertung der Tests aus dem Genfer Labor wird in den nächsten Stunden erwartet. Im Kanton Tessin seien noch fünf bis sechs Fälle offen. «Jeder positive Test muss immer auch noch im Referenzlabor in Genf bestätigt werden.» Damit das BAG einen Fall bestätigen kann, braucht es trotz Labor-Kapazitäten in den Kantonen immer eine doppelte positive Bestätigung aus Genf. Wie viele Verdachtsfälle in den einzelnen Kantonen noch offen sind, konnte das BAG auf Anfrage nicht genau beantworten. Doch in den Kantonen Bern und Basel seien noch «viele Tests hängig». Solange man nicht wisse, wie viele Menschen sich schweizweit mit dem Corona-Virus infizieren würden, könne man auch nicht von einem «Patienten 0» sprechen, heisst es beim Bund. Das BAG informierte heuer überraschend dringlich und kurzfristig, bereits während der Pressekonferenz in Bern waren die Tessiner Kollegen live zugeschaltet, worauf das BAG auch gerne hinwies.