Das BAG meldet auch am Samstag nur  wenige Neuansteckungen

(mg) Die Neuansteckungszahlen bleiben somit insgesamt tief. Am Freitag hatte das BAG nur 19 positive Fälle gemeldet. Damit gibt es in der Schweiz nun 31'094 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind. Verstorben im Zusammenhang mit einer Viruserkrankung sind 1677 Personen. Damit wurde dem BAG kein weiterer Todesfall gegenüber dem Vortag gemeldet.