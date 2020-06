Dank Frauen und Senioren: Schweizer sind Europameister im Sporttreiben

Sportliche Betätigung hat in der Schweiz in den letzten sechs Jahren massiv an Bedeutung gewonnen. Das zeigt die Studie «Sport Schweiz 2020» des Bundesamts für Sport (Baspo), an der sich mehr als 12'000 Menschen beteiligt haben, und die Bundesrätin Viola Amherd am Montag in Bern vorgestellt hat. Hauptverantwortlich für die Zunahme seien Frauen und Senioren. Zudem habe die Zahl jener Menschen markant abgenommen, die gar keinen Sport betreiben. Mehr als die Hälfte der Schweizer Wohnbevölkerung ab 15 Jahren zählt demnach zu den sportlich sehr aktiven Personen.

Knapp jeder vierte Erwachsene ist Mitglied in einem Sportverein. Auf dem Land liegt diese Zahl etwas höher, in urbanen Regionen verzeichnen dafür Fitnesszentren erneut einen starken Anstieg an regelmässigen Besuchern. Auch im internationalen Vergleich glänzt die Schweiz: Sie gehöre neben Finnland, Schweden und Dänemark zu den sportlichsten Ländern heisst es in dem am Montag vorgestellten Bericht. In keinem Land Europas liegt die Zahl jener, die sich mindestens einmal pro Woche sportlich betätigen, so hoch: auf 59 Prozent der Menschen trifft das zu.

Weitestgehend verschwunden sind die bisherigen Unterschiede bei der Sportaktivität zwischen den Geschlechtern und in den Altersgruppen. Differenzen zwischen den Sprachregionen sind stark zurückgegangen. Nach wie vor gross sei das Gefälle zwischen der Schweizer Bevölkerung und der Mehrheit der in der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländer, schreibt das Baspo. Konkret: Schweizerinnen und Schweizer treiben deutlich mehr Sport als Menschen mit Migrationshintergrund.