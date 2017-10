Am Anfang stand ein Skandal: Olivier Arni, Neuenburger SP-Gemeinderat und Präsident des Verwaltungsrates der lokalen Schifffahrtsgesellschaft, genehmigte deren Ex-Direktor eine Lohnerhöhung – rückwirkend und unter zweifelhaften Umständen. Als die Staatsanwaltschaft eine Untersuchung einleitete, wurde der Druck gross. Zu gross: Kürzlich kündigte Arni an, sein Amt per Ende Jahr niederzulegen.

Seit letzter Woche ist nun bekannt, dass Anne-Françoise Loup seine Nachfolge antritt. Aus Deutschschweizer Optik ist ihre Ernennung in doppelter Hinsicht unkonventionell: Aufgrund des Proporzverfahrens und anders als bei den meisten anderen Exekutivposten gibt es in Neuenburg bei Vakanzen keine Ersatzwahl. Der oder die Nächstplatzierte auf der Wahlliste rückt automatisch nach – unter Vorbehalt der eigenen Zustimmung natürlich. 2013 führte dies pikanterweise dazu, dass Fabio Bongiovanni in einer stillen Wahl in die Stadtregierung rutschte, obwohl er zuvor gar nicht fürs Amt kandidiert hatte. Dies, weil sich alle drei nächstplatzierten FDP-Stadtratskandidaten zurückgezogen hatten.

Politik in den Genen

Die Ernennung von Anne-Françoise Loup zur Stadträtin ist aber insbesondere in ausländerrechtlicher Hinsicht bemerkenswert. Sie selbst sagt: «Ich bin nur dank dem Ausländerwahlrecht da, wo ich jetzt bin.» 2014 wurde die Französin zwar eingebürgert. Als sie ihre politische Karriere startete, besass sie aber «nur» eine Niederlassungsbewilligung.

Mit anderen Worten: In den meisten Schweizer Kantonen wäre ihre Politkarriere nicht möglich gewesen oder hätte zumindest einen anderen Verlauf genommen.