Dank besserem Herdenschutz: Es gibt immer weniger Risse pro Wolf in der Schweiz

(sih) 1985 kehrte der Wolf in die Schweiz zurück, seither ist die Population stark gewachsen. Aktuell leben 80 Tiere in einem guten Dutzend Kantone. Seit sich 2012 in der Schweiz das erste Rudel gebildet hat, ist der Bestand um das Achtfache angewachsen. Zugenommen hat in den letzten Jahren auch die Zahl der Übergriffe auf Nutztiere, die auf den Wolf zurückgehen, der unter Artenschutz steht. Zwischen 300 und 500 Schafe und Ziegen werden pro Jahr von Wölfen getötet. 2018 waren es sogar 526.