Daniel Koch: «Sportveranstaltungen mit Zuschauern vielleicht im Juli wieder möglich»

(dpo) «Der Sport ist ein wichtiger Bereich, dem jetzt auch Lockerungsmassnahmen zustehen. Das gilt auch für die Zuschauer», erklärte Daniel Koch am Sonntagabend gegenüber SRF. «Der zeitliche Horizont ist schwierig abzuschätzen, es hängt immer von den Fallzahlen ab. Doch sollten diese weiter so sinken wie in den letzten Wochen, dann dürften Sportveranstaltungen mit Zuschauern schon bald, vielleicht bereits im Juli wieder möglich sein», so der Covid-19-Delegierte des Bundes.

Doch so ein Öffnungsschritt könne nur unter der Voraussetzung vollzogen werden, dass man nummerierte Sitzplätze hat und vorerst auf Stehplätze verzichtet. Jetzt liege es an den Veranstaltern Schutzkonzepte zu präsentieren. «Ich vertraue den Sportverantwortlichen, die können solche Konzepte erarbeiten», so Koch. Grundbedingung sei aber weiterhin, dass die Fallzahlen tief bleiben.

Ein solcher Schritt muss schlussendlich vom Bundesrat entschieden werden. Dieser wird voraussichtlich Mittwoch seine weitere Strategie in der Coronakrise bekannt geben.