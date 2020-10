CVP-Nationalrat Fabio Regazzi ist der neue Präsident des Gewerbeverbandes

(agl) «Die Erwartungen an den Schweizerischen Gewerbeverband sind hoch und das ist gut so», wird Regazzi in einer Mitteilung des SGV zitiert. Er wolle alles tun, um diese Erwartungen zu erfüllen. Neu in den Vorstand gewählt wurden neben Regazzi auch die SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr und Silvan Hotz, Präsident des Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verbandes. Weiter haben die SGV-Delegierten an ihrem Gewerbekongress eine Charta zur Digitalisierung verab­schiedet. Diese setze auf die Eigenverantwortung der KMU und fordere gleichzeitig bessere Rahmenbedingungen für das Vorantreiben der Digitalisierung, heisst es in der Mitteilung.