Corona lähmt die direkte Demokratie: Doch der Bund will wenig dagegen tun

Es ist Hochleistungssport – auf dem politischen Parkett: Wer ein Referendum ergreifen will, muss einen Sprint hinlegen und innert 100 Tagen 50000 Unterschriften sammeln. Doch was üblicherweise ein Sprint ist, wird unter Corona zum Hürdenlauf über dieselbe Distanz, aber ohne dass dafür mehr Zeit zur Verfügung steht: In den Westschweizer Kantonen ist man nahe an oder in einem zweiten Lockdown, in der Deutschschweiz fehlen Veranstaltungen, an denen Komitees Unterschriften sammeln können. Es ist deutlich schwieriger geworden, Unterschriften zu sammeln.

Das spürt etwa SVP-Nationalrat Christian Imark. Er und seine Mitstreiter sammeln derzeit Unterschriften gegen das CO2-Gesetz. Es sei schwierig bis unmöglich geworden, den direkten Kontakt zu den Menschen zu finden, sagt der Solothurner.