Corona-Kakophonie der Kantone: Der Bundesrat greift ein, damit das «Gstürm», wer was macht, endlich aufhört

Die Kantone wollten eine Zusatzschlaufe einlegen und bis Anfang Woche eine Vernehmlassung zu den Coronamassnahmen durchführen. Der Bundesrat aber drückte aufs Tempo. Er setzte eine Blitzkonsultation übers Wochenende an und eine Regierungssitzung für Sonntag, elf Uhr. Um Viertel nach zwei Uhr trat er dann vor die Medien.

Die Sitzung habe sie einberufen, «damit es vorwärtsgeht», sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga (SP) ungewohnt direkt. Sie hatte sich schon im Laufe der Woche unter anderem den bremsenden Präsidenten der Konferenz der Kantonsregierungen, den Bündner Finanzminister Christian Rathgeb (FDP), zur Brust genommen und Tempo eingefordert – das verlautet aus bundesratsnahen Quellen. «Die Ansteckungen nehmen rasant zu. Innert einer Woche haben sie sich mehr als verdoppelt», sagte die Bundespräsidentin. «Jeder Tag zählt, wir müssen die Verbreitung jetzt bremsen. Im Interesse der Gesundheit und im Interesse der Wirtschaft.»

Neue Coronamassnahmen für Arbeit, Alltag und Freizeit

«Die zweite Welle ist da», doppelte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) nach. Seit zehn Tagen liefen die Zahlen aus dem Ruder. «Wir müssen die Kurve wieder verflachen.» Die Ansteckungszahlen verdoppelten sich jede Woche, ebenso die Hospitalisierungen, und auch das Gesundheitswesen komme ohne Gegenmassnahmen an den Anschlag. In gemeinsamer Anstrengung von Bürgern und Behörden sei eine Verflachung möglich, sagte Berset, das habe sich im Frühling gezeigt: «Wir wissen, was zu tun ist.»

Ab Montag verfügt der Bundesrat in Absprache mit den Kantonen unter anderem eine schweizweite Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden sowie Beschränkungen und Vorschriften auch für private Veranstaltungen und Zusammenkünfte (siehe Übersichtsgrafik). Homeoffice wird ausdrücklich empfohlen.

Interessant ist überdies, wo der Bundesrat nicht eingreift. So gibt es etwa keine weiteren nationalen Beschränkungen bei Grossveranstaltungen, ebenso wenig bei den Öffnungszeiten von Clubs und Bars. Und auch nicht bei den Volksschulen; erneutes Homeschooling scheint bisher keine Option.

Wie ernst die Lage ist, lässt sich am Appell der deutschen Kanzlerin Angela Merkel abschätzen. «Bitte bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause, an Ihrem Wohnort», sagte sie am Samstag. Man befinde sich in einer «sehr ernsten Phase». Deutschland zählte am Freitag rund 7300 Neuinfektionen – in der zehn Mal kleineren Schweiz waren es 3100.

Der Blick zurück zeigt: Im März, als der Bundesrat die ausserordentliche Lage ausrief, gab es 1064 Ansteckungen pro Tag. Der Lockdown wirkte, gegen Ende Mai lag der Wert noch bei durchschnittlich 20 neuen Fällen. Wirtschaft und Kantone drängten damals auf umfassende, schnelle Lockerungen. Die Schweizer Coronapolitik bewegt sich in einem Dreieck: Gesundheit, Schutz der Wirtschaft, Freiheit des gesellschaftlichen Lebens. Im Sommer waren die Ansteckungszahlen vergleichsweise tief. Dass ein «Herbsteffekt» folgen würde, dass die kühlen Temperaturen eine zweite Welle bringen würden: absehbar.