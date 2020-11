Corona-Infizierte: Das stille Sterben in den Heimen

Mit Stand vom 10. November um 9.30 Uhr hat es in den Spitälern noch rund 28 Prozent freie Betten auf den Akut- und Intensivstationen. 59,2 Prozent der Patienten auf der Intensivstation sind Covid-19-Patienten, wie Andreas Stettbacher, Delegierter des Bundesrates für den Koordinierten Sanitätsdienst (KSD), am Point de Presse des Bundes am Dienstag informierte.

Doch nicht alle, die wegen Covid-19 ins Spital eingeliefert werden müssten, tun dies auch. So sterben in den verschiedenen Kantonen der Schweiz bis zur Hälfe der Corona-Toten nicht in Spitälern und damit nicht mit der letzten Möglichkeit, die Krankheit zu besiegen.

Insbesonders ältere Personen begeben sich gar nicht ins Spital oder auf die Intensivstation zu Behandlung. Teilweise wollen sie nicht, manchmal reicht es aus anderen Gründen nicht mehr. Von einer Selbst-Triage war darum auch schon die Rede. So meldete auch Pro Senectute vor Kurzem, dass deutlich mehr Patientenverfügungen ausgefüllt wurden.

Eine Abklärung bei Gesundheitsdirektionen verschiedener Kantone zeigt denn auch: Es ist überhaupt nicht so, dass die Mehrheit der Corona-Patienten im Spital stirbt. Todesort ist im Gegenteil oft auch das Alters- oder Pflegeheim.

Wir haben die Daten der Kantone Aargau, Basel-Stadt, Luzern, St.Gallen, Thurgau und Zürich untersucht. Insgesamt meldeten die verschiedenen Stellen 527 Todesfälle. 273 davon starben in einem Spital, das sind «nur» 52 Prozent. Fast gleich viele starben in einem Alters- oder Pflegeheim. Bern meldet keine exakten Zahlen, Kommunikationschef Gundekar Giebel schreibt aber, dass auch im Kanton Bern rund die Hälfte im Spital, die andere in Heimen an Corona stirbt.

Todesorte von Covid-19-Patienten im Kanton Zürich

Im Kanton Zürich starben seit Pandemiebeginn 232 Personen. Gemäss der Gesundheitsdirektion des Kantons waren es 102 im Spital, 126 in Alters- und Pflegeheimen und vier Zuhause. «Nur» 44 Prozent aller Todesfälle ereigneten sich also im Spital. Von den untersuchten Kantonen ist dies der Tiefstwert. Aus den Zürcher Alters- und Pfelgeheimen werden dagegen 54 Prozent aller Corona-Todesfälle gemeldet.