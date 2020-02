Corona-Ausbruch: Lega-Politiker fordert Schliessung der Grenze zu Italien

(wap) Das Corona-Virus hat die Politik erreicht: Der Tessiner Nationalrat Lorenzo Quadri wirft den Behörden von Bund und Kanton auf seinem Blog vor, die Sorgen der Tessiner Bevölkerung wegen der Ausbreitung des Corona-Virus in der benachbarten Region Lombardei aus politischen Gründen nicht Ernst zunehmen. Angesichts der Tatsache, dass die italienische Regierung ganze Ortschaften für eine Woche abriegle, sei es unverständlich, dass die Schweizer Grenze offen bleibe.

Die Massnahmen der Italiener widersprächen den Beschwichtigungen der Behörden offensichtlich. Quadrini wirft diesen vor, die Grenze aus Angst vor Rassismusvorwürfen offenzulassen. So sei der Lega Nord in Italien unlängst Rassismus vorgeworfen worden, nachdem sie eine automatische Quarantäne für Kinder, die aus China zurückkehrten, gefordert hatte.

Konkret fordert Quadri, 45'000 Grenzgänger, die täglich im Dienstleistungssektor im Tessin arbeiten, vorübergehend nicht mehr ins Land gelassen werden sollen.

Eine Grenzschliessung mache keinen Sinn, erklärte dagegen Daniel Koch, Leiter der Abteilung übertragbare Krankheiten am Sonntag gegenüber CH Media. Die Isolation von Ortschaften mache lediglich Sinn, um die Kontaktkette der Infektion besser rekonstruieren zu können.

Der Tessiner SVP-Grossrat Tiziano Galeazzi hatte bereits am Freitag eine Anfrage an den Tessiner Staatsrat eingereicht und verlangte Auskunft darüber, wie man an den Zollübergänge mit dem Krankheitsausbruch in Italien umgehe, wie das Tessiner Nachrichteportal tio.ch berichtete.