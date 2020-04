Christian Lohr schlägt Alarm: Die Invalidenversicherung stehe auf der Kippe

Die Invalidenversicherung IV steht seit der Coronakrise auf der Kippe. Das ist CVP-Nationalrat Christian Lohr in den letzten Wochen klar geworden. Der Sozialpolitiker hat deshalb ein Positionspapier geschrieben, in dem er bei der IV einen Marschhalt fordert.

Lohr stellt zwei Anliegen ins Zentrum: Erstens soll die Vorlage zur Weiterentwicklung der IV dem Parlament nicht wie geplant in der Sommersession zur Schlussabstimmung unterbreitet werden. Dazu wäre die Vorlage eigentlich reif. Doch über die Vorlage soll so lange nicht abgestimmt werden, «bis die Auswirkungen der Coronakrise auf die IV hinreichend abschätzbar sind.»

Zweitens will Lohr, dass die Bundeskasse die 10-Milliarden-Schuld tilgt, welche die IV bei der AHV hat. «Das ist als Sofortmassnahme leider unvermeidlich», sagt er. «Es ist absolut illusorisch, dass die IV mit der Ausgangslage, die sich komplett verändert hat, in den nächsten Jahren auch noch aus eigener Kraft die Schulden gegenüber der AHV abbauen kann.» Der Bundesrat müsse dem Parlament sehr schnell eine entsprechende gesetzliche Grundlage vorlegen. Das wird Lohr auch in einem Vorstoss fordern.

Eine Rezession bedeutet weniger IV-Einnahmen

Dass die Coronakrise die IV vor gewaltige Herausforderungen stellt, verdeutlichen die Prognosen des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco). Noch im März stellte es zwei Rezessionsszenarien in den Vordergrund. Bei der milden Variante – der «V-Rezession» – geht das Bruttoinlandprodukt 2020 um sieben Prozent zurück, die Arbeitslosigkeit steigt auf vier Prozent an. Schon im zweiten Halbjahr 2020 setzt aber eine zügige Konjunkturentwicklung ein. Dramatischer sieht das Szenario «L-Rezession» aus. Hier kommt es 2021 nur zu einer schwachen Erholung. Die Arbeitslosigkeit steigt bis auf sieben Prozent.