Chefin der Flüchtlingshilfe kritisiert beschleunigte Asylverfahren

(wap) In einem Interview mit der NZZ äussert Miriam Behrens, Chefin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe, deutliche Kritik an der Praxis des Staatssekretariats für Migration (SEM). Der Bundesrat habe schnelle und faire Verfahren versprochen, das Staatssekretariat fokussiere aber nur auf das Tempo. Hintergrund ist die Einführung des neuen Asylgesetzes vor einem Jahr. Es sieht eine Beschleunigung der Asylverfahren vor.

Tatsächlich werde nun aber so schnell gearbeitet, dass es vermehrt zu Beschwerden komme, so Behrens im Interview. Rund ein Drittel der Beschwerden, die Anwälte der Flüchtlingshilfe im Namen von abgewiesenen Asylbewerbern einreichen, sei in irgendeiner Form erfolgreich: Sie würden ganz oder teilweise gutgeheissen oder die Dossiers an das SEM zurückgegeben.

Behrens übt deshalb offen Kritik an der Vorgehensweise des SEM: «Wir sind der Meinung, dass der Zeitdruck heute viel zu hoch ist», sagt sie. Der Bundesrat habe schnelle und faire Verfahren versprochen, das Staatssekretariat fokussiere aber nur auf das Tempo.

Aufkündigen will Behrens den Asylkompromiss nicht, sie verlangt aber mehr Ermessensspielraum: Für unbegleitete Minderjährige und psychisch Kranke könne man sich auch nach dem jetzigen Gesetz mehr Zeit nehmen, so Behrens im Interview. Weiter mahnt sie zur Vorsicht mit Abschiebungen nach Italien und die Balkanstaaten und fordert, dass mehr Flüchtlinge direkt aus Ländern wie Libanon oder Jordanien in die Schweiz geholt werden.