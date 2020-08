Cassis will OSZE-Topjob für die Schweiz zurückerobern - mit abgewähltem Generalsekretär

Er wurde Opfer eines Machtspiels: Am 18. Juli musste der Schweizer Spitzendiplomat Thomas Greminger nach drei Jahren seinen Posten als Generalsekretär der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) räumen. Die Amtsführung des 59-Jährigen an der Spitze der weltgrössten regionalen Sicherheitsorganisation gab keinerlei Anlass für Kritik. Die Nicht-Wiederwahl war das Resultat einer komplexen machtpolitischen Dynamik unter den 57 Mitgliedsstaaten rund um die Besetzung der vier Spitzenämter der 1975 gegründeten Organisation.

Geht es nach dem Willen von Aussenminister Ignazio Cassis, soll Gremingers Auszug aus dem OSZE-Hauptsitz in Wien nur temporärer Natur sein. Wie er am Donnerstag gegenüber «Le Temps» sagte, werde die Schweizer Diplomatie eine erneute Kandidatur Gremingers für den Spitzenposten unterstützen – falls dieser dazu bereit ist. Kandidaturen können bis zum 18. September eingereicht werden. Neu besetzt werden die Spitzenämter voraussichtlich am 3. Dezember beim OSZE-Ministertreffen in der albanischen Hauptstadt Tirana.

Schwierige Ausgangslage für Greminger

Auf Anfrage der «Schweiz am Wochenende» schreibt das Aussendepartement EDA, Cassis werde Greminger nächste Woche zu einem Gespräch treffen. Stimmt dieser einem zweiten Anlauf zu, muss Cassis die Zustimmung des Bundesrats für eine neuerliche Kandidatur einholen. Einen formellen Beschluss gibt es noch nicht: «Ein Entscheid zu einer erneuten Kandidatur wird aufgrund einer vertieften Analyse gefällt werden», heisst es beim EDA.

Teil dieser Analyse dürfte die Evaluation der Wahlchancen Gremingers und des Rückhalts unter den Mitgliedsstaaten für seinen vorsichtigen Reformkurs der letzten Jahre sein. Wie bereits bei Gremingers erstmaligen Wahl 2017 hätte die Verlängerung seines Mandats im Juli Teil einer Paketlösung für die vier OSZE-Spitzenposten sein sollen. Doch heuer scheiterte eine Wiederwahl des Spitzenquartetts, weil sich zunächst Aserbaidschan gegen den französischen Beauftragten für Medienfreiheit stellte und danach Tadschikistan und die Türkei die Wiederwahl der isländischen Direktorin des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte ablehnten. Am Ende verweigerte eine von Frankreich angeführte Staatengruppe auch Greminger die Wiederwahl, weil sie auf einer Paketlösung beharrte.