Mit dem «Rollenspiel» umschreibt Caprara die Einweg-Solidarität in der Beziehung zwischen französisch- und italienischsprachiger Schweiz, zwischen erster und zweiter sprachlichen Minderheit. Selbst prominente Romands räumen hinter vorgehaltener Hand ein, die Solidarität funktioniere nur auf dem Papier in beide Richtungen. «Diese Solidarität ist reine Theorie», sagt der Tessiner CVP-Nationalrat Marco Romano. Als Beweis führt er die sieben Tessiner Bundesräte in der Geschichte an. Das Tessin verdankt nur einen einzigen Sitz der Westschweiz: Nello Celio (FDP) wurde 1967 als Nachfolger des Waadtländers Paul Chaudet (FDP) gewählt. In drei Fällen erbte das Tessin den Sitz von der Deutschschweiz, in zwei folgte ein Tessiner auf einen Tessiner - und Stefano Franscini gehörte zum Gründungs-Bundesrat. Romano sagt: «Das muss uns zu denken geben.»

Interessant ist, dass sich keiner der angefragten Westschweizer Parlamentarier ein glasklares Bekenntnis für einen Tessiner Bundesrat entlocken lässt. «Das ist eine offene Frage», sagt der Jurassier SP-Ständerat Claude Hêche. «Alle Minderheiten in der Schweiz sind wichtig.» FDP-Nationalrat Jacques Bourgeois (FR) hält fest, jeder mache seine eigenen Überlegungen: «Für mich kann es ein Tessiner oder ein Romand sein.»