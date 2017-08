Verurteilt wurde der heute 32-jährige türkischstämmige Angestellte einer privaten Sicherheitsfirma im abgekürzten Verfahren wegen Verstössen gegen das Verbot der Gruppierungen Al-Kaida und IS sowie mit ihnen verwandten Organisationen. Seine Taten verübte er in der Schweiz, in Italien und in der Türkei. Von seiner Strafe muss er sechs Monate absitzen.