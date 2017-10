Der Bundesrat hat am Mittwoch Änderungen im Zivil- und Strafrecht zuhanden des Parlaments verabschiedet. Nach Kritik in der Vernehmlassung hat er die Vorlage in mehreren Punkten angepasst.

Heute können Gerichte bei Drohungen oder Stalking ein Rayon- oder Kontaktverbot verhängen. Künftig sollen sie anordnen können, dass der Stalker eine elektronische Fussfessel oder ein elektronisches Armband trägt.

Damit kann aufgezeichnet werden, wo er sich aufhält. Das soll den Stalker oder die Stalkerin dazu bringen, sich an das Verbot zu halten. Hält er oder sie sich nicht daran, können die Aufzeichnungen in einem Verfahren als Beweis verwendet werden.