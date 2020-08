Bundesrat Parmelin: Der 1. August hat dieses Jahr einen «bittersüssen Beigeschmack»

(dpo) «Unser Nationalfeiertag hat dieses Jahr einen bittersüssen Beigeschmack», sagte Bundesrat Guy Parmelin in seiner Rede zum 1. August in Cavaione im Puschlav. Einerseits herrsche Erleichterung darüber, dass wir in der Schweiz allmählich eine Phase hinter uns lassen, die sich massiv auf unsere Lebensweise ausgewirkt habe. Andererseits herrsche Unsicherheit hinsichtlich den weiteren Auswirkungen des Coronavirus.

Gemäss dem Wirtschaftsminister geht die Schweiz gestärkt aus den Ereignissen des Frühjahrs hervor: «Durch unsere Selbstdisziplin ist es uns gelungen, diese Krankheit gemeinsam in Schach zu halten.» Dies, weil alle einen Teil ihrer persönlichen Freiheit zugunsten des Gemeinwohls geopfert hätten.