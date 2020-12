Bundesrat hat entschieden: Ehemaliges Munitionslager Mitholz wird geräumt

(wap) Mit dem Entscheid, die Munitionsrückstände im 1947 durch eine Explosion zerstörten ehemaligen Munitionslager Mitholz aus dem Berg zu holen, bestätigte der Bundesrat den von Armee, Kanton Bern und den betroffenen Gemeinden vorgeschlagenen Weg. Bis im Herbst 2022 soll das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) die Räumungsarbeiten projektieren und zuhanden des Parlaments Grundlagen für einen Verpflichtungskredit erarbeiten. Dies teilte der Bund am Montag mit. Gefällt hatte der Bundesrat seinen Entscheid laut Mitteilung allerdings bereits am Freitag.

Die Kosten für die Munitionsräumung werden laut Bund auf 500 bis 900 Millionen Franken geschätzt. Bereits im nächsten Jahr sollen dazu erste bauliche Massnahmen im Berner Oberland vorbereitet werden. Dies um das Risiko für die Bewohner von Mitholz im Kandertal zu verringern. Im Laufe des kommenden Jahres soll ausserdem für jede Liegenschaft das Risiko bewertet werden. Die eigentliche Munitionsräumung im Berner Oberland werde jedoch erst in zehn Jahren beginnen können, heisst es in der Mitteilung weiter. Während dieser Zeit sollen die Bewohner den Weiler verlassen müssen. Allenfalls könnte dies laut Bund in einzelnen Fällen auch länger anhalten.