Bundesrat führt Kurzarbeitsentschädigung für Mitarbeitende auf Abruf ein

(agl) Die Anpassung in der Covid-19-Verordnung tritt rückwirkend per

1. September in Kraft, wie es in einer Mitteilung des Wirtschaftsdepartements heisst. Damit können neu Arbeitnehmende auf Abruf Anspruch auf Kurzarbeitsentschädigung geltend machen, solange sie seit mindestens sechs Monaten in ihrem Betrieb tätig sind. Als Mitarbeitende auf Abruf definiert die Verordnung Personen, deren Beschäftigungsgrad starken Schwankungen unterliegt – konkret mehr als 20 Prozent.

Mit der Änderung der Verordnung setzt der Bundesrat ein Anliegen des Parlaments um, welches die Erweiterung der Kurzarbeit in der Herbstsession beschlossen hatte. Weitere wirtschaftliche Massnahmen in der zweiten Coronawelle sieht der Bundesrat derweil nicht vor. Die Massnahmen zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen seien bereits vorhanden und «grösstenteils weiter verfügbar», heisst es in einer Mitteilung.

Dazu gehört insbesondere die Kurzarbeitsentschädigung, bei der die Bezugsfrist von 12 auf 18 Monate verlängert wurde, sowie der Zugang zum Corona-Erwerbsersatz für selbständig Erwerbende und Personen in arbeitgeberähnlicher Stellung. Auch für die Bereiche Sport und Kultur sehe das Covid-19-Gesetz Unterstützungsmassnahmen vor. Weiter führt der Bundesrat die neue Härtefall-Regelung für besonders stark betroffene Unternehmen an, die «möglichst rasch» umgesetzt werde. Der Bundesrat beobachte die wirtschaftliche Entwicklung laufend und prüfe allfälligen Handlungsbedarf.