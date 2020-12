Bundesrat beschliesst neue Regeln für private Sponsorings

(sat/sva) Der Bundesrat hat am Freitag die Ziele der Landeskommunikation für die kommenden vier Jahre verabschiedet. Die Schweiz will damit die eigene Wahrnehmung im Ausland fördern und dazu beizutragen, dass das Land seine Interessen bestmöglich wahren kann. Um allfälligen Interessenkonflikten vorzubeugen, hat der Bundesrat zudem neue Regeln für Sponsorings von staatlichen Aktivitäten durch Private festgelegt. Dies im Nachgang zu den zweifelhaften Deals rund um das geplante Sponsoring des Schweizer Auftritts an der Weltausstellung in Dubai durch den Tabakkonzern Philip Morris.

Konkret will der Bund seine Landeskommunikation in den kommenden Jahren auf fünf thematische Prioritäten ausrichten: Innovation, Wirtschaft, Beziehungen Schweiz – Europa, Finanzplatz Schweiz und Nachhaltigkeit. Mit Kampagnen solle die Sichtbarkeit der Schweiz in diesen Bereichen erhöht und ihre Wahrnehmung als innovatives, kompetitives, solidarisches und verantwortungsbewusstes Land verbessert werden, schreibt der Bund in einer Mitteilung vom Freitag. Dabei sei eine enge Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren aus dem öffentlichen und privaten Sektor zentral.

Fehlt Imagetransfer, gibts kein Sponsoring

Dazu hat der Bundesrat auch gleich neue Regeln erlassen. Als wichtigste Elemente nennt der Bundesrat Transparenz, Imagetransfer und Sorgfaltspflicht. Das Aussendepartement (EDA) ist neu für alle Sponsoring und Partnerschaften zuständig und publiziert diese auch. Ziel sollen der Imagetransfer zwischen der offiziellen Schweiz und den beteiligten Schweizer Unternehmen sein. Das EDA entscheide situationsbezogen und fallweise über mögliche Sponsoring Partnerschaften. Wenn aufgrund einer Chancen-Risiko Analyse davon ausgegangen werden müsse, dass der Imagetransfer «nicht zustande kommen kann oder gefährdet ist, wird auf eine Sponsoring Partnerschaft verzichtet», schreibt der Bundesrat.

Ursprünglich wollte der Bund den weltgrössten Tabakmulti Philip Morris zu einem der Hauptsponsoren des Schweizer Pavillons an der Weltausstellung in Dubai machen. Dies enthüllten Recherchen der Redaktion von CH Media im Sommer 2019. 1,8 Millionen Franken hätte der Konzern an das Schweizer-Haus beitragen sollen. Dafür hätte sich Philip Morris unter anderem mit dem «Image der offiziellen Schweiz» schmücken dürfen, versprach das EDA in offiziellen Dokumenten.

Schweizer Haus soll nun in einem Jahr in Dubai öffnen

Die Zusammenarbeit löste breites Unverständnis aus. Vor den Gefahren des Tabakkonsums warnen, viel Geld in die Prävention stecken und sich gleichzeitig von Philip Morris sponsern lassen – das ist widersprüchlich, fanden Gesundheitsexperten und Politiker aller Couleur. Selbst die Weltgesundheitsorganisation intervenierte in Bern. Schliesslich verzichtete das Departement auf die Gelder des Konzerns. Man wolle die übergeordneten Ziele des Expo-Pavillons nicht mit einer umstrittenen Partnerschaft in Frage stellen, liess Bundesrat Cassis verlauten.

Die eigentlich ab Herbst 2020 in Dubai geplante Weltausstellung war schliesslich wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben.

Update folgt ...