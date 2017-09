Haben Sie auf das Angebot der Schweiz, im Konflikt zwischen Nordkorea und den USA zu vermitteln, schon eine Antwort von Donald Trump und Kim Jong Un erhalten?

Doris Leuthard: Nein. Aber China hat das Angebot für gute Dienste der Schweiz im Nordkorea-Konflikt offiziell begrüsst.

Hat der Präsident Sie angerufen?

Das chinesische Aussendepartement hat sich entsprechend geäussert.

Diplomatie ist eine diskrete Angelegenheit. Weshalb haben Sie das Vermittlungsangebot publik gemacht?

Unser Aussendepartement hat die Bereitschaft schon am Sonntag signalisiert. Die Schweiz bietet ihre guten Dienste dort an, wo eine Eskalation droht. In Nordkorea haben wir eine spezielle Rolle. Zusammen mit Schweden bewachen wir die Demarkationslinie. Zudem sind wir wegen der humanitären Projekte neben Norwegen fast das einzige Land, das Zugang nach Nordkorea hat. Und: Die Schweiz ist neutral und das internationale Genf hat sich als Dialogplattform bewährt. Wir werden sehen, ob die USA die guten Dienste wollen.

Von der Welt- auf die europäische Bühne. Was werden Sie mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker besprechen, wenn er nach Bern kommt?

Vor dem Besuch im Herbst wird der Bundesrat noch eine Klausur zur Europapolitik abhalten. In zwei Dossiers haben wir seit dem letzten Treffen wichtige Fortschritte erzielt: Das Abkommen zum Emissionshandel ist unterschriftsreif und dasjenige über die technischen Handelshemmnisse ist aktualisiert.

Sind beim Treffen Fortschritte beim institutionellen Rahmenabkommen zu erwarten?

Dazu nur so viel: Die EU hat verstanden, dass die Frage der Streitbeilegung sensibel ist. Sie weiss, dass bei uns das Volk zustimmen muss und es darum eine Lösung braucht, die mehrheitsfähig ist. Deshalb dauern die Verhandlungen an: Unsere Verhandlungsführer sind keine «Softies», die überall Konzessionen machen. Die Schweiz will eine Lösung, die im Interesse des ganzen Landes ist und unsere Institutionen und demokratischen Verfahren respektiert, wie es dem Verhandlungsmandat entspricht.