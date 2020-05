(sda) Simonetta Sommaruga, aktuelle Bundespräsidentin, ist seit fast 10 Jahren Bundesrätin. Am Donnerstag feiert sie ihren 60. Geburtstag. Diesen wollte sie ursprünglich zusammen mit anderen Geburtstagskindern feiern - dies fiel aber wegen der Covid-19-Pandemie ins Wasser. Was sie stattdessen an ihrem Geburtstag macht und weitere Fakten über Sommaruga gibt es im Video.