Bundesamt für Gesundheit meldet an Heiligabend 4898 neue Coronafälle

(agl) Die Coronazahlen bleiben damit auch an Heiligabend weiterhin hoch. So betrug die Anzahl gemeldeter Fälle am Donnerstag vor einer Woche 5058, gestern Mittwoch waren es 5033. Bei 4898 Fällen und 48'620 durchgeführten Tests beträgt die Positivitätsrate am Donnerstag rund 10,1 Prozent.

Weiter meldet der Bund am Donnerstag 193 neue Hospitalisierungen und 103 neue Todesfälle. Insgesamt sind seit Ausbruch der Pandemie im Februar in der Schweiz und in Liechtenstein damit 6534 Personen gestorben, dies bei einer Gesamtzahl von rund 428'000 bestätigten Ansteckungen.