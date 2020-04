Bund zog letztes Jahr 5387 Lastwagen aus dem Verkehr

(rwa) Die 20'562 Beanstandungen an Lastwagen, Bussen und Lieferwagen betrafen am häufigsten unerlaubte Abmessungen und Gewichte, technische Mängel und Verstösse gegen die Arbeits- und Ruhezeit, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) am Dienstag bekanntgab. Von 389 auf 440 zugenommen haben Geschwindigkeitsübertretungen. Weniger Verstösse gab es dagegen wegen Alkohol – 110 gegenüber 127 im Vorjahr.

Die Polizei kontrolliert im Rahmen ihres Grundauftrags regelmässig schwere Fahrzeuge im Güterverkehr. Da sich in der Vergangenheit zeigte, dass das nicht ausreicht, wurden 2001 die Kontrollen verschärft. Dazu stehen neben mobilen Kontrollen auch sieben Kontrollzentren zur Verfügung. Die jährlichen Kosten belaufen sich auf 27 Millionen Franken.