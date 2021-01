Bund meldet übers Wochenende 4320 neue Coronafälle

(rwa/dpo) 4320 Neuansteckungen mit dem Coronavirus meldet das BAG am Montag über das Wochenende für die Schweiz und Liechtenstein. Im Schnitt sind das 1440 neue Fälle pro Tag. Zum Vergleich: Am Wochenende der Vorwoche waren es durchschnittlich täglich 1567 Neuansteckungen. Vor dem vergangenen Wochenende waren es am Freitag 2156 neue Coronafälle gewesen.

Zudem registrierte das BAG über das Wochenende 55'071 zusätzliche Coronatests. Die Positivitätsrate beträgt damit 7,8 Prozent. Bereits eine Rate von über fünf Prozent stuft die Weltgesundheitsorganisation WHO als zu hoch ein.

Zudem meldete das BAG am Montag 129 zusätzliche Hospitalisationen und 85 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Coronainfektion. Vergangenen Montag lagen diese Werte bei 203 respektive 121. Seit Beginn der Coronapandemie vor bald einem Jahr sind in der Schweiz und in Liechtenstein damit insgesamt 8430 Menschen ums Leben gekommen.