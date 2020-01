Breitmeiers blitzartiger Abgang – Rüstungsschmiede des Bundes sucht neuen Chef

Das Ruag-Personal machte heute Vormittag grosse Augen. Konzernchef Urs Breitmeier, hiess es, verlasse das Rüstungsunternehmen des Bundes per sofort. Breitmeiter verabschiedete sich am Vormittag von ­Mitarbeitenden und Kunden. Als die Ruag den Abgang am Mittag per Medienmitteilung verkündete, war der Chef Vergangenheit, der Name Breitmeier bereits von der Webseite verschwunden. Seinen Platz nahm Urs Kiener ein. Der derzeitige Ruag-Finanzchef ist als interimistischer Breitmeier-­Nachfolger gelistet.

Was ist passiert bei der Rüstungsschmiede des Bundes, die erst vor einer Woche in eine neue Arä startete?

Seit 1. Januar 2020 ist die Ruag in zwei Unternehmen aufgeteilt. In die Ruag International mit etwa 6500 Angestellten, die auf Weltraum- und Flugzeugstrukturbau setzt und später privatisiert werden soll. Diesen Bereich sollte der bisherige Ruag-­Chef Breitmeier leiten.

Die zweite Subholding heisst MRO Schweiz. Der «Technologiepartner» der Schweizer Armee, zuständig für Betrieb und Unterhalt von Militärsystemen. Etwa 2500 Personen arbeiten beim Betrieb, der vollständig im Besitz des Bundes bleibt.

Ruag spricht von einem «Staffelwechsel»

Ruag International unter Verwaltungsratspräsident Remo Lütolf teilte mit, man trenne sich «im gegenseitigen Einvernehmen nach erfolgreicher Entflechtung der Ruag». Lütolf sprach Breitmeier seinen «aufrichtigen Dank für sein starkes Engagement» aus. Mit dem Aufbruch in eine neue Ära sei der Entscheid getroffen worden, «einen Staffelwechsel bei der CEO-Position vorzunehmen», so die Ruag. Die Suche nach einem Nachfolger laufe bereits.

ETH-Physiker Breitmeier arbeitete seit 18 Jahren bei der Ruag, seit April 2013 war er Konzernchef.