Auf die Frage einer Journalistin, ob sie die Übernahme des Aussendepartements vom zurücktretenden Didier Burkhalter anpeile, sagte die Aargauer CVP-Bundesrätin: "Wenn man das Departement wechselt, sollte man immer vier bis sechs Jahre bleiben." Bei ihr sei die laufende Legislatur aber die letzte.

Wie ein Rücktritt von Doris Leuthard die Ersatzwahl für Didier Burkhalter beeinflussen könnte, schrieb die "Schweiz am "Wochenende" in ihrer jüngsten Ausgabe. Insider prophezeien, CVP-Männer mit Bundesratsambitionen würden bei der Burkhalter-Nachfolge auf eine Frau setzen, damit die Geschlechterfrage bei der Ersatzwahl für Leuthard keine grosse Rolle mehr spiele.

CVP-Präsident Gerhard Pfister, der im selben Artikel noch sagte, er habe keine Hinweise auf einen Rücktritt Leuthards, will die Ankündigung seiner Bundesrätin auf Anfrage nicht kommentieren.

Rücktritt bereits Ende 2017?

Dass Leuthard das Präsidialjahr als krönenden Abschluss ihrer Zeit in der Landesregierung betrachtet, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Zwar ist Leuthard erst 54 Jahre alt, doch ist das laufende Jahr bereits ihr elftes im Bundesrat. Sie ist damit das dienstälteste Mitglied der Landesregierung.

Zudem sind einige Meilensteine erreicht. Der Gotthard-Basistunnel ist eröffnet, die Energiewende ist eingeleitet. Letzteres war so nicht erwartet worden, als Leuthard im Herbst 2010 vom Wirtschafts- ins Umweltdepartement wechselte.

Energiewende als Vorzeigeprojekt

Damals schien es, als hätten die Befürworter der Atomkraft Grund zum Feiern: Die Aargauerin, die der Atomindustrie nahestand, hatte sich stets für den Bau neuer AKW ausgesprochen. Doch es kam anders.

Nach der Atomkatastrophe von Fukushima im Frühjahr 2011 liess Leuthard umgehend die Rahmenbewilligungsverfahren sistieren. Wenige Wochen später verkündete die Energieministerin, der Bundesrat wolle auf neue Atomkraftwerke verzichten.

Der Entscheid war pragmatisch: Nach Fukushima wäre eine Abstimmung über neue AKW wohl schwer zu gewinnen gewesen. Dass das Signal so rasch erfolgte, war aber Leuthards Verdienst. Sie wusste die Chance zu nutzen, welche die Situation auch für sie persönlich bot. Mit Begeisterung schlüpfte sie in die Rolle der anpackenden Magistratin und vermochte so ihre bereits grosse Popularität noch zu steigern.