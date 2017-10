Am 15. Oktober hätte in Bondo GR das Kastanienfest stattfinden sollen. Fest gibt es dieses Jahr keines, aber heisse Marroni zu Hause schon. Rut und Bruno Hofmeister bereiten die Kastanien zudem für den Winter vor, eine alte Tradition des Bregagliatals. Die Einwohner essen Marroni mit Speck, verarbeiten sie zu Mehl, Nudeln und Kuchen. Während die Kastanien in der Pfanne braten, erzählt das Paar ihre Flucht während des Bergsturzes am Piz Cengalo.