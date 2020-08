Begrenzungsinitiative: Nun bringt Karin Keller-Sutter das Schengen-Abkommen  ins Spiel

(wap) Das Schengen-Abkommen sei das Rückgrat der Sicherheit in der Schweiz, sagt Bundesrätin Karin Keller-Sutter in einem am Samstag in der NZZ veröffentlichten Interview. Das Abkommen sei zwar nicht direkt mit dem Personenfreizügigkeitsabkommen verknüpft, es gebe aber eine politische Verbindung. Schengen mache ohne Personenfreizügigkeit keinen Sinn. Konkrete Drohungen von Seiten der EU, die Schweiz im Falle einer Annahme der Begrenzungsinitiative aus dem Schengen-Informationssystem auszuschliessen gebe es nicht. «Ich habe das Thema weder besprochen, noch habe ich das gehört», sagt Keller-Sutter im Interview. Aber die «Philosophie» des Abkommens sei klar. Wenn es einen Bereich gebe, in dem man europäisch zusammenarbeiten müsse, sei dies Sicherheit und Migration.