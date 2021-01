Basler Kantonsarzt: «Ich warne davor, den Leuten zu viel Angst zu machen»

Der zweite Grund betrifft Massnahmen, die hier relativ früh verabschiedet worden sind. Auch wird in Basel mehr getestet und unser Contact Tracing funktioniert sehr basisnahe. Zu guter Letzt wird in Basel sehr klar und offen kommuniziert, das darf nicht unterschätzt werden.

Herr Steffen, der Kanton Basel-Stadt hat die tiefste 7-Tage-Inzidenz der Schweiz, die tiefste Positivitätsrate und es wird am drittmeisten getestet. Was macht Basel-Stadt besser als alle anderen?

In einer Krise wie dieser kann es sehr schädlich sein, wenn man in klassische politische Schemen verfällt.

Wäre Basel-Stadt ein Land, so stünde es mit 5,5 Impfungen pro 100 Personen auf dem weltweit fünften Platz. Andere Kantone liegen weit dahinter. Auch hier wieder: Was macht Basel-Stadt besser?

Wir haben früh mit der Planung begonnen. Das war im September. Auch haben wir mit allen möglichen Szenarien gerechnet. Also ebenfalls mit Impfstoffen, die bei minus 70 Grad gelagert werden müssen. Wir haben auch eine eigene elektronische Datenverarbeitung aufgebaut. Letztlich waren wir gut vorbereitet und weniger überrascht von der frühen Impfstoffzulassung.

Was würden Sie anderen Kantonen raten, die mit der Pandemiebekämpfung hadern?

Ich habe anderen Kantonen sicher nicht zu raten. Mir fällt aber auf, dass in der Schweiz in den letzten zwei, drei Jahrzehnten viel Wissen verloren gegangen ist, das man zum Beispiel während der spanischen Grippe aufgebaut hat. So haben nicht mehr alle Kantone ein geschlossenes schulärztliches System. Dieses erweist sich bei uns jedoch als äusserst nützlich: Wir haben Ärzte, die sehr gut vernetzt sind mit den Schulen und so einen schnellen Informationsaustausch garantieren. Bei der Nachverfolgung der neuen Virusmutationen hilft das extrem.

Ein weiteres Beispiel: Früher gab es zum Teil Bezirksärzte, die die Aufgaben der Kantonsärzte in ihren jeweiligen Ortschaften übernahmen. All das schafft vor allem etwas, das in einer Pandemie eminent wichtig ist: Zeit. Entscheidungen können schneller basisnahe umgesetzt werden.

Also plädieren Sie für eine Wiedereinführung von geschlossenen Gesundheitssystemen.

Genau. Es braucht ein flächendeckendes System für den bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutz. Das kann zum Beispiel auch in Form von mandatierten Grundversorgern geschehen, die schnell Eingreifen können, wenn es nötig ist.

Sie haben die Schulen angesprochen: Momentan wird ja wieder heiss diskutiert, ob man die Schulen schliessen sollte. Wie stehen Sie dazu?

Ich bin weiterhin der Meinung, dass man hier zurückhaltend sein sollte. In Basel-Stadt haben wir nun den Weg eingeschlagen, viel mehr zu testen. Bei Symptomen auch die unter 12-Jährigen. Ebenfalls wurde die Quarantäne erweitert. Mit der neuen Virusmutation wage ich jedoch nicht zu prognostizieren, wie es in einem Monat um diese Frage steht.

Sie haben gegenüber dem «Tagesanzeiger» gesagt, dass man aufgrund der Virusmutation nicht in Alarmismus verfallen sollte. Wie meinen Sie das?

Die jetzigen Massnahmen finde ich völlig in Ordnung und sehr wichtig, sie haben das Potential, auch gegen die neuen Virusvarianten entscheidend zu helfen. Dass man die Menschen auf die Gefahr aufmerksam macht und davor warnt, ist auch in Ordnung. Ich warne jedoch davor, den Menschen zu sehr Angst zu machen. Das kann dazu führen, dass die Gesellschaft irgendwann die Massnahmen nicht mehr mittragen will und die Gefahr einfach ausblendet.

Wie sollte man dann kommunizieren?

Stellen Sie sich vor, man ist auf einem Schiff mitten in einem Sturm. Wenn der Kapitän meine Angst auch noch widerspiegelt, dann habe ich erst recht Angst.