Nie hat ist der Bundesrat in derart hoher Kadenz vor die Medien getreten. Die Sätze, die in den letzten Wochen fielen, waren nicht selten von historischer Bedeutung. Gesundheitsminister Alain Berset ist in der Krise zu einer Hauptfigur geworden. Wir haben seine stärksten Momente im Video zusammengetragen.