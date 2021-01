Balthasar Glättli kritisiert fehlendes grünes Gedankengut im Bundesrat

(abi) Es sei höchste Zeit für einen grundlegenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel, sagte Grünen-Präsident Balthasar Glättli am Samstag an der online abgehaltenen Delegiertenversammlung. Es brauche eine Schweiz, die jetzt die Weichen stelle, um grüner aus der Krise zu kommen. «Doch wir Grüne sind nicht in der Regierung und ganz offensichtlich auch nicht das grüne Gedankengut», sagte Glättli laut Redetext. Deshalb verfüge die Schweiz auch noch immer nicht über eine Strategie zur Bewältigung der Coronakrise, die gleichzeitig die Transformation hin zu einer grüneren und sozialeren Zukunft beschleunige.

Auch äusserte Glättli Kritik an der bürgerlichen Austeritätspolitik, die viele Menschen in schiere Existenzangst treibe. «Wenn ein Land sich konsequente Corona-Schutzmassnahmen leisten könnte, dann die Schweiz», sagte der Grünen-Präsident. Hingegen nicht leisten könne sich die Schweiz einen Bundesrat wie Ueli Maurer, der noch in der grössten Krise zu Finanzdisziplin anmahne und sage, dass ihn jeder Franken reue. Damit verweigere sich der SVP-Bundesrat der Realität.

Debatte über Weg zur «klimapositiven Schweiz»

Eine Möglichkeit, um die Weichen aus der Klimakrise zu stellen, ist laut Glättli der bereits vor zehn Tagen vorgestellte Klimaplan der Grünen, genannt «Schweiz klimapositiv». Er soll am Samstag von den Delegierten beraten und verabschiedet werden.

Der Plan zeigt, wie die Schweiz ab 2040 klimapositiv werden kann und beschreibt unter anderem den von Glättli geforderten grundlegenden Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft sowie die notwendigen politischen und technischen Massnahmen, um die Klimaziele der Grünen zu erreichen. Ein Punkt dabei ist eine klimaneutrale Schweiz bis 2030, wobei 50 Prozent der Emissionen im Inland reduziert werden sollen.

Resolution für den digitalen Raum

Ein anderes Thema an der Online-Delegiertenversammlung der Grünen ist eine Resolution zur Netzpolitik für ein grüneres digitales Zeitalter. Diese soll den Grünen als Orientierungsrahmen und Ausgangspunkt für weitere Diskussionen dienen, heisst es darin. Sie behandelt unter anderem Themen wie Datenschutz, Open Data und Open Access, Umwelt, Kultur, digitale Wirtschaft und Bildung.

Ein dritter Punkt ist die Parolenfassung für den Urnengang vom 7. März. Dann stimmt die Schweiz über die Referenden zur E-ID und zum Freihandelsabkommen mit Indonesien sowie die Volksinitiative für ein Verhüllungsverbot ab.