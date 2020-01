«Bald so sicher wie noch nie» – Kritiker schmunzeln über Mühleberg-Rückbau

Am heutigen ersten Arbeitstag des neuen Jahres sind die Mitarbeiter allein zurückgekehrt ins älteste AKW der Schweiz. Ohne Medien und Begleitung von Prominenten. Sie müssen nun alles vorbereiten, dass bald mit dem effektiven Rückbau begonnen werden kann. Bis in 15 Jahren soll in Mühleberg schliesslich nichts mehr an die 47 Jahre dauernde Stromproduktion durch Kernspaltung erinnern.

„Es ist fast ein bisschen eine Ironie der Geschichte, dass das AKW bald so sicher sein wird wie noch nie“, sagt Jürg Joss. Seit Fukushima hat der AKW-Kritiker mit seiner Organisation Fokus Anti Atom die Sicherheit des Brennelement-Beckens jahrelang kritisiert. Hauptforderung: eine unabhängige Kühlung. Nun, als Teil der Rückbau-Strategie der BKW, muss eine solche installiert werden. Also eine eigene, von der restlichen Anlage unabhängige Kühlung.