BAG meldet am Sonntag 110 neue Coronafälle

(agl) Nachdem am Freitag und am Samstag je rund 150 Coronainfektionen dazukamen, sanken die Zahlen am Sonntag wieder leicht. Wie das BAG am Sonntag mitteilte, wurden seit dem Vortag zudem vier Personen aufgrund des Coronavirus in ein Spital eingewiesen. Am Virus verstorben sind seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 1701 Personen, ein weiterer Todesfall ist seit Samstag hinzugekommen.



Mit den 110 neuen Fällen vom Sonntag steigt die Anzahl Coronainfektionen in der Schweiz und in Liechtenstein auf insgesamt 34'412. Auf das Virus getestet wurde 762'929 mal. In den letzten sieben Tagen lag die Anzahl Tests bei 34'244, davon waren 2,7 Prozent positiv.