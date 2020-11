BAG meldet am Mittwoch 6114 neue Coronafälle

(agl) Nachdem die Neuansteckungen am Dienstag unter 5000 gefallen waren, meldet das BAG am Mittwoch 6114 neue Coronafälle. Bei rund 30'000 Tests beträgt die Positivitätsrate 20,2 Prozent. Die Zahl der Hospitalisationen ist auch in den letzten 24 Stunden mit 261 weiterhin hoch. Am Dienstag waren es 299 gewesen. Weiter meldet das BAG 85 zusätzliche Todesfälle, damit sind bisher insgesamt 3385 Personen am Coronavirus gestorben.

Wie dem täglichen BAG-Situationsbericht weiter zu entnehmen ist, befinden sich zurzeit rund 28'000 Personen in Isolation und rund 32'000 Personen in Quarantäne. Die Gesamtzahl der Ansteckungen stieg am Mittwoch auf 280'648.