BAG meldet am Mittwoch 4876 Neuansteckungen und 100 Todesfälle

(agl) Mit 4876 Neuansteckungen meldet das BAG am Mittwoch leicht mehr Fälle als noch in den Tagen zuvor. Am Dienstag waren es 4241, am Wochenende im Schnitt 3250 Fälle pro Tag. Seit dem Vortag gab es laut dem BAG-Situationsbericht 30'392 zusätzliche Coronatests, die Positivitätsrate betrug 16 Prozent. Zum Vergleich: Im Schnitt der letzten 14 Tage waren 21,7 Prozent der Tests positiv.

Weiter wurden laut den neuesten BAG-Zahlen seit Dienstag 257 Personen mit dem Coronavirus in ein Spital eingeliefert. Das sind ähnlich viele wie an den Vortagen. 100 weitere Personen sind am Coronavirus gestorben, die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit über 4000.