BAG meldet am Freitag 268 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus

(sat) Dem BAG sind bis Freitag, 8 Uhr, aus der Schweiz 268 positive Tests auf das Coronavirus gemeldet worden. Aus Liechtenstein wurde dem Bund in den letzten 24 Stunden keine neue Ansteckung gemeldet. Zudem wurde dem BAG bis Freitagmorgen ein neuer Todesfall aus der Schweiz gemeldet. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung auf insgesamt 1716.

Wie das BAG weiter mitteilt, mussten bis Freitagmorgen 9 Personen neu zur Behandlung in ein Spital gebracht werden. 1535 Personen waren Stand 8 Uhr in Isolation und 4553 in Quarantäne. Zusätzliche 15 928 Personen befanden sich nach einer Einreise in die Schweiz in Quarantäne.

Wie das BAG in seinem täglichen Situationsbericht schreibt, stieg die Zahl der durchgeführten Coronatests um 7331 auf insgesamt 868'886. Die Positivitätsrate liegt bei 5,2 Prozent.