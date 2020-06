(gb.) Die Corona-Fallzahlen sind am Sonntag auf 31'534 angestiegen. Das sind 62 mehr als am Vortag, wie das BAG am Sonntag Mittag meldete. Die Zahlen befinden sich damit auf dem Niveau der letzten paar Tage. Todesfälle wurden keine neuen registriert.

Innert eines Tages wurden laut dem BAG 7'594 Tests durchgeführt, wovon 6.7 Prozent positiv waren.